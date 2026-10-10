Ettore Messina: “Milano? Dopo i primi 3 anni forse sarebbe stato meglio fare solo l’allenatore”

Ettore Messina è da poco tornato nel mondo NBA come consulente degli Atlanta Hawks, anche se questo non lo porterà a vivere in pianta stabile negli USA. L’ex tecnico dell’Olimpia Milano in estate era stato accostato anche alla BC Roma come possibile allenatore, trattativa che però non è mai decollata: resta oggi uno dei principali fautori dell’arrivo della NBA in Europa e del possibile merger con l’attuale EuroLega per fondare una nuova competizione e rilanciare il basket nel Vecchio Continente.

Messina ha parlato anche di questo nella sua intervista a EBAG, European Basketball Advisory Group, un network che punta a sviluppare la parte di business nella pallacanestro. Durante l’intervista, Messina ha ripercorso anche la sua esperienza durata quasi 7 anni all’Olimpia, chiusa all’inizio del 2026 con le dimissioni a cui era arrivato per un mix di risultati deludenti e pressioni del tifo diventate a suo dire praticamente insostenibili. Il leggendario allenatore italiano ha spiegato in particolare la decisione, nel 2019, di diventare non solo allenatore di Milano ma anche presidente del club, con un ruolo all’americana che ha poi mantenuto fino a pochi mesi fa.

“Per prima cosa, voglio chiarire che ho ricoperto sia la carica di presidente sia quella di allenatore a Milano perché, quando sono arrivato, il club stava affrontando una situazione difficile ed eravamo d’accordo che fosse importante avere una sola persona con responsabilità più ampie. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel riorganizzare la società, attirare giocatori di alto livello e riportare la squadra sulla retta via. Guardando indietro, dopo i primi 3 anni sarebbe stato probabilmente meglio per me lasciare l’incarico dirigenziale e proseguire solo come allenatore. In Europa non credo che unire entrambi i ruoli per un lungo periodo sia l’ideale. Abbiamo affrontato una situazione particolare e, credo, l’abbiamo gestita con successo” ha detto Messina, che a Milano ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia.

Poi è stato il turno della NBA e delle differenze con il basket europeo, a livello gestionale: “La differenza più grande è che l’NBA ha deciso molti anni fa di creare una torta economica comune e poi stabilire come questa torta dovesse essere divisa, anche con i giocatori. I giocatori hanno un potere enorme e meritato, perché sono i protagonisti principali di ogni competizione. Sono il motivo per cui la gente va alle partite. Meritano di essere ricompensati di conseguenza, ma il sistema deve anche rimanere sostenibile per la lega. Puoi spendere di più per due o tre anni, ma se alla fine l’attività fallisce, cosa troverà la prossima generazione di giocatori? L’NBA ha anche deciso se volesse un sistema in cui ogni squadra potesse realisticamente avere la possibilità di vincere, e poi ha costruito le regole attorno a quell’obiettivo. Dal punto di vista aziendale, strutturale e di pianificazione, hanno preso delle ottime decisioni. L’Europa sta cercando di recuperare terreno in questi ambiti. Ma le nostre risorse più grandi sono la qualità del gioco e la passione che lo circonda. A volte questa passione può persino diventare eccessiva, perché dopo tre partite sono già tutti sotto pressione, ma il livello competitivo è straordinario. Nell’NBA c’è un grande rispetto per ciò che il basket europeo fa dal punto di vista tecnico e tattico. Lo si può vedere dal numero di giocatori europei che sono diventati grandi star dell’NBA e dagli allenatori e dirigenti che sono sempre più connessi tra i due sistemi. Se l’NBA e l’EuroLega riusciranno infine a raggiungere un accordo, una delle cose più importanti sarà preservare l’anima della competizione che abbiamo in Europa. La mia speranza è che l’EuroLega e NBA Europe possano trovare un modo per unirsi attorno a un’unica lega comune“.

Ettore Messina ha anche parlato della nuova avventura ad Atlanta e in cosa consisterà: “Innanzitutto, cercavo qualcosa che mi permettesse di continuare a lavorare nel basket mentre aspettavo una nuova opportunità per allenare. Ho mantenuto il mio ruolo di presidente di Milano per 6 mesi, fino alla fine della stagione, e so che questo ha forse dato l’impressione che potessi volermi ritirare. Onestamente, in quel momento non avevo le idee chiare. Durante l’estate, mentre viaggiavo per l’Europa per tenere dei clinic, mi sono reso conto che mi mancava il campo. Volevo stare sul campo e, auspicabilmente, tornare ad allenare se si fosse presentata l’opportunità giusta. È stato importante per me anche avere l’opportunità di lavorare con Quin Snyder. È un amico e abbiamo lavorato insieme ai Lakers e a Mosca, dove è stato il mio primo assistente. Conosco e mi fido delle persone all’interno dell’organizzazione, quindi sento di essere con le persone giuste, che è la parte più importante. Il mio ruolo è molto semplice: sono un consulente. Partecipo agli allenamenti e alle riunioni, guardo le partite, parlo con gli allenatori quando lo chiedono, do la mia opinione e continuo a imparare. Abbiamo già programmato circa 5 visite di 2-3 settimane ciascuna. La verità è che è stato impressionante tornare in NBA dopo 7 anni e vedere il livello di conoscenza, organizzazione e professionalità, oltre al modo in cui sono strutturati gli allenamenti. È stato davvero impressionante vedere come continuino ad andare avanti”.