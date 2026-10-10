Le Golden State Valkyries fanno la storia: sweep alle Aces, Cecilia Zandalasini torna alle WNBA Finals

Le Golden State Valkyries nella notte hanno vinto anche Gara-3 contro le Las Vegas Aces, campionesse in carica, eliminandole con uno sweep e accedendo per la prima volta nella loro storia alle WNBA Finals. Un traguardo incredibile se si pensa che le Valkyries sono nate solo nel 2025 e sono quindi alla loro seconda stagione di sempre (nella prima avevano raggiunto i Playoff, uscendo però al primo turno).

Questo significa che Cecilia Zandalasini tornerà a giocare le Finals, per la terza volta dopo la vittoria nel 2017 al suo primo anno oltreoceano e la sconfitta nel 2024, entrambe con la maglia delle Minnesota Lynx. L’azzurra è parte importante delle rotazioni di coach Natalie Nakase, titolare, in Gara-3 ha giocato 26′ segnando 7 punti con 3 recuperi e 2/9 al tiro, in questi Playoff sta segnando 8.5 punti di media.

Di fronte, alle WNBA Finals, le Valkyries avranno le Atlanta Dream della Defensive Player of the Year Angel Reese e Jordin Canada che hanno eliminato 3-0 le New York Liberty. Si parte tra una settimana, sabato 17 ottobre, con le prime due partite che si disputeranno nella Baia, a casa delle Golden State Valkyries.