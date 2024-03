I Simpsons avevano predetto la partita tra Duke ed NC State

Questa notte gli NC State Wolfpack sono tornati alle Final Four del Torneo NCAA per la prima volta dal 1983, battendo in rimonta i Duke Blue Devils 76-64. Migliore in campo, come spesso è capitato in questo torneo di NC State, è stato DJ Burns, autore di 29 punti con 13/19 dal campo. Ma già prima della partita gli appassionati di college basketball e dei Simpsons, celebre serie animata che va in onda dal 1989, avevano notato un particolare.

In una puntata dei Simpsons di qualche anno fa, precisamente nel 2015, viene predetto il quarto di finale tra NC State e Duke. Nella scena viene riportata anche la data esatta della partita: il 31 marzo.

“Che fantastico mese di marzo! Una bellissima Pasqua, un San Patrizio sobrio e poi un comportamento impeccabile nel guardare il Torneo NCAA” dice Marge a tavola insieme alla famiglia, prima che venga inquadrato Homer Simpson con una T-Shirt di Duke e una bandierina di NC State. Ciò che i Simpsons non hanno predetto è la vincitrice della sfida, che come detto è stata NC State. Ma d’altronde tutta la scena non è nient’altro che un sogno di Homer, il quale nel frattempo si era addormentato perché ubriaco per l’ennesima volta.

A rendere questa previsione ancora più clamorosa è il fatto che NC State sia un college tutt’altro che vincente: queste erano le sue prime Elite Eight dal 1986.

The whole Simpsons thing with NC State and Duke? Yeah, it goes a little deeper.@s_t_editz found the clip … check the date at the beginning. 🤯🤯 pic.twitter.com/e0jCqk6bd1 — Cory Smith (@RCorySmith) March 31, 2024

Non è il primo episodio dei Simpsons che contiene delle “anticipazioni” su eventi futuri poi realmente accaduti. Un esempio molto famoso è stata l’elezione di Donald Trump a Presidente degli USA nel 2016.