I tre quintetti All-NBA e un altro INCREDIBILE record di LeBron James

La NBA ha annunciato i tre migliori quintetti della stagione.

Nel primo ci sono Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Dell’All-NBA Second Team fanno parte Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Anthony Davis. Nel terzo quintetto, invece, troviamo Stephen Curry, Devin Booker, Tyrese Haliburton, LeBron James e Domantas Sabonis.

LeBron ha così stabilito un nuovo record, ottenendo la ventesima selezione della sua leggendaria carriera. James nel 2005 diventò il giocatore più giovane a essere incluso in un team All-NBA e adesso è diventato anche il più anziano a ottenere questo riconoscimento. Un altro segnale di una incredibile longevità che gli ha permesso di restare ai vertici del basket mondiale per così tanto tempo come nessun altro prima di lui nella storia.