La CONTROVERSA classifica dei 25 migliori giovani della NBA

Quali sono i migliori giovani della NBA?

The Ringer ha stilato la classifica dei 25 migliori giocatori NBA con meno di 25 anni. Una classifica destinata a far discutere perché comandata da Victor Wembanyama, ritenuto già adesso migliore di atleti già affermati come Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic, per citare i tre che seguono più da vicino il francese.

Questo il ranking completo.