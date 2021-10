Il board dei Nets includerà Durant e Harden nella decisione finale su Irving

I Brooklyn Nets stanno per prendere una decisione importante sullo status di Irving per la prossima stagione. Non sorprende che Kevin Durant e James Harden saranno inclusi nel processo decisionale mentre i Nets considerano le loro opzioni sulla loro stella, Kyrie Irving, no vax.

Secondo l’insider NBA, Adrian Wojnarowski, KD e Harden incontreranno i vertici della squadra per discutere del destino di Kyrie in mezzo al suo rifiuto di farsi il vaccino contro il COVID-19:

Kevin Durant, James Harden, owner Joe Tsai & GM Sean Marks will decide on whether to allow Kyrie Irving to be a part-time Nets player. "I think there's a lot riding not just on Kyrie Irving's short term future in future, but his long term future."pic.twitter.com/uivYfwUFzH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2021

New York ha attualmente un mandato in tutta la città che vieta a Irving di giocare nelle partite casalinghe al Barclays Center. Ciò significa che, se continua a non farsi il vaccino contro il COVID, Kyrie Irving non potrà vestirsi e indossare la canotta dei Nets per circa metà della stagione, ovvero per tutte le sfide casalinghe più quelle a San Francisco.

Non è un segreto che sia Durant che Harden dei Brooklyn Nets siano buoni amici di Irving. Hanno parlato di questo problema in passato e non sorprende che abbiano offerto il loro sostegno al loro compagno in difficoltà. Stephen A. Smith di ESPN ha precedentemente suggerito, tuttavia, che potrebbe esserci una certa tensione tra i Big 3 dei Nets poiché questo problema continua a persistere.

Leggi anche: LeBron e Green non saranno contenti delle frasi dell’analista NBA di ESPN