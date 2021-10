Reggie Miller crede che l’NBA di oggi sia molto più “soft” rispetto al passato

La leggenda degli Indiana Pacers, Reggie Miller, riconosce che la NBA ha reso il campionato molto più morbido soft alle epoche passate. Negli anni ’90 Reggie Miller era considerato una delle guardie tiratrici più forti dell’NBA. Nonostante il suo aspetto snello e gracilino, Miller aveva una reputazione da ragazzo piuttosto duro all’interno del campo, essendosi scontrato con artisti del calibro di Michael Jordan e John Starks.

Condividendo i suoi pensieri sull’NBA dei giorni nostri, Miller, che ha giocato 18 stagioni con i Pacers in NBA, ha sottolineato che, a differenza di oggi, i giocatori non sono stati coccolati durante il suo tempo e anche gli infortuni non hanno impedito loro di giocare a basket, non erano così soft.

“Mi sentivo in colpa quando non giocavo, anche quando avevo una caviglia slogata e potevo giocare al 70, 75%”,ha detto Miller al The Dan Patrick Show. “Mi sentivo in colpa a stare seduto. Sapevo che probabilmente avrei potuto giocare. Sarei stato in grado di muovermi lateralmente su quella caviglia? Probabilmente no, ma sapevo che se la palla fosse arrivata da me e fossi stato aperto, avrei comunque potuto tirare e questo avrebbe aiutato la mia squadra. Quindi mi sentivo in colpa per non essere sul pavimento. Mi sono sentito in colpa lasciando là fuori Dale, Antonio e Rik Smits, quindi ho sempre voluto giocare”.

“Sentivo che se stavo abbastanza bene da poter correre su e giù, se avessi potuto dare un contributo – anche minimo – alla squadra, avrei dovuto giocare. Il rovescio della medaglia, lo capisco. Abbiamo reso questo campionato così morbido al giorno d’oggi, e lo capisco, ma non era nel mio DNA stare fuori. È difficile farlo per me”.