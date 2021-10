LeBron e Green non saranno contenti delle frasi dell’analista NBA di ESPN

Brian Windhorst di ESPN ha lanciato una frecciatina alla superstar NBA dei Los Angeles Lakers, LeBron James, e all’ala dei Golden State Warriors, Draymond Green, per l’interpretazione della coppia sulla vaccinazione. A parte gli attesissimi match-up, la vaccinazione contro il COVID è diventato uno degli argomenti più discussi che portano alla nuova stagione NBA.

Si può ricordare che Draymond Green ha insistito sul fatto che, nonostante sia uno dei leader degli Warriors, non sarebbe mai andato “a chiedergli [a Andrew Wiggins] se avesse fatto il vaccino contro il COVID o meno”. LeBron James ha poi elogiato Green e ha detto che “non avrebbe potuto dirlo meglio”.

Approfondendo l’argomento controverso, l’analista di ESPN, Brian Windhorst, ha riconosciuto il fatto che James e Green sono atleti moderni che interpretano il ruolo “more than athlete” nella società.

“La posizione difficile che Draymond e LeBron hanno preso è che fanno parte di questo marchio ‘More Than An Athlete’, dove dicono ‘Possiamo usare la nostra influenza per fare cose che sono molto al di fuori del basket’. Che è ovviamente l’evoluzione di un atleta moderno, in una direzione chiaramente positiva”, ha detto Windhorst nel podcast di The Hoop Collective.