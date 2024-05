Kattash, coach Maccabi, CRITICA gli arbitri: “Avrei voluto che la serie venisse decisa dai giocatori…”

Il Maccabi Tel Aviv non è riuscito a rompere la maledizione di gara-5: nessuna squadra di EuroLega in trasferta è mai riuscita a vincere la serie nell’ultima partita in terra straniera. Il Maccabi ha subito una sconfitta per 81 a 72 contro il Panathinaikos AKTOR Atene in gara-5 e Oded Kattash si è detto soddisfatto dei suoi:

“Sono davvero orgoglioso dei giocatori. Per me questo gruppo di ragazzi è fenomenale. Arrivando a questa partita, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma c’erano alcune cose dietro al basket. Avrei voluto che questa serie venisse decisa solo dai giocatori e dal basket. Non abbiamo mai parlato degli arbitri durante tutta la serie, nemmeno il nostro avversario lo ha fatto, ma forse dovremmo farlo ora”, ha proseguito Kattash del Maccabi. “Non è possibile che in gara-5, in una partita molto fisica da entrambe le parti – se tolgo gli ultimi quattro tiri di Lorenzo Brown – ci sia stato un 35-6 ai tiri dalla linea della carità. Forse è una coincidenza, ma è un numero pazzesco”.

Kattash ha anche accennato all’arbitraggio parlando con EuroLeague TV subito dopo la fine della partita: “Sapevamo che dovevamo essere in vantaggio di 15 punti per vincere di 1 punto. Credo che tutti abbiano visto cosa è successo nel secondo tempo”.