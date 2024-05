COLPACCIO PANATHINAIKOS! Rinnovo immediato per Kendrick Nunn

La stella del Panathinaikos AKTOR Atene, Kendrick Nunn, ha firmato un prolungamento di due anni con la squadra greca, secondo quanto riportato da Chema de Lucas.

ÚLTIMA HORA: Kendrick Nunn has signed a two-year extension with Panathinaikos. NBA out this summer. Kendrick Nunn ha firmado ya la renovación por dos temporadas con Panathinaikos. Salida NBA este verano. — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 7, 2024

Una serata di un certo tipo per l’americano ex Miami Heat: dominio contro il Maccabi Tel-Aviv, con 26 punti a referto, e rinnovo per altre due stagioni con i Greens. Avrà però una clausola di NBA escape per quest’estate, ma intanto, se giocherà in Europa anche la prossima annata, lo farà con la maglia del Panathinaikos.

Si tratta di un grandissimo colpo di mercato per la società di Dimitris Giannakopoulos, il Panathinaikos Atene, perché Kendrick Nunn si è dimostrato uno dei migliori americani della prima formazione del Vecchio Continente ed è stato lui a trascinarli alle Final Four, con un gara-5 davvero spaziale.

Il 28enne americano è arrivato in Grecia con un contratto di un anno il 31 ottobre dello scorso anno ma il suo percorso professionale si è sviluppato nell’NBA dal 2019 al 2023, dove ha messo in mostra le sue doti con una media di 12,1 punti, 2,4 assist e 2,4 rimbalzi in 193 partite di stagione regolare con i Miami Heat, i Los Angeles Lakers e i Washington Wizards.