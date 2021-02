Il Coronavirus costringe alla cancellazione del PIT 2021

Neanche quest’anno, dopo la cancellazione della scorsa edizione, si svolgerà il Portsmouth Invitational Tournament.

Il Coronavirus ferma per la seconda annata consecutiva il PIT, uno dei tornei più importanti per vedere all’opera i prospetti collegiali. Da Portsmouth sono passati oltre 200 giocatori NBA, fra i quali Pippen, Rodman e Stockton e la kermesse rappresenta un ritrovo abituale di scout e addetti ai lavori, probabilmente la fonte di osservazione più importante per i dirigenti italiani alla ricerca di rookie promettenti per la stagione successiva.

La situazione epidemiologico in Virginia, però, non permette lo svolgimento del PIT, come comunicato direttamente dall’organizzazione che spera di tornare nel 2022.

