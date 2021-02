Il mea culpa di Tom Thibodeau riguardo Jimmy Butler

Tom Thibodeau, sulla panchina dei New York Knicks, si è ritrovato di fronte Jimmy Butler, attuale della dei Miami Heat, con cui ha condiviso tantissimo prima a Chicago e poi a Minnesota.

Nel corso della conferenza stampa precedente al match, Thibodeau ha ripercorso i primi tempi di Butler in NBA, ammettendo che non avrebbe mai previsto per lui la carriera che poi ha fatto: “Non potrei dire che allora ci eravamo accorti che sarebbe potuto diventare una superstar – ha dichiarato riferendosi anche al suo staff -, questo dimostra che non si può mai sapere cosa può esserci dentro al cuore o alla testa di una persona”.

