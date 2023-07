Il Presidente della Stella Rossa crede che in Italia non si pratichi basket a un livello serio

Zvezdan Terzic, presidente della società Stella Rossa Belgrado e direttore generale del dipartimento F.C. del club, ha definito l’EuroLega una “competizione di seconda classe” per la pallacanestro, perché non è il massimo campionato di pallacanestro del pianeta, come lo è la UEFA Champions League per il calcio.

“L’EuroLeague nel basket è una competizione di seconda classe. I migliori giocatori sono in NBA, mentre nel calcio sono in Champions League”, ha detto Terzic in un’intervista a RTS commentando la difficoltà di avere una squadra di calcio competitiva a livello europeo. “Lo dico come presidente dell’Associazione Sportiva Crvena Zvezda. Quando si gioca a basket con il Real e il Barcellona, si gioca contro club con il doppio del budget. Nel basket si diventa campioni d’Europa con 35 milioni di euro, mentre nel calcio non si riesce a vincere nemmeno la Conference League. In Champions League ci aspettano club con un budget di 800 milioni di euro. Queste cose sono incomparabili”.

“La pallacanestro in Europa è praticata a un livello serio in pochi Paesi. In Spagna, Grecia, Turchia, Serbia… e da nessun’altra parte”, ha aggiunto Terzic.

La squadra di pallacanestro della Stella Rossa ha fatto grandi investimenti quest’estate, impiegando il più grande budget nella storia del club in vista della nuova stagione.