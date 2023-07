Gugliemo Caruso è uno dei tanti acquisti dell’Olimpia EA7 Milano di questo mercato però è, fino a questo momento, l’unico italiano, perché Giordano Bortolani era già di proprietà dell’Olimpia e Diego Flaccadori non è ancora arrivato (se arriverà).

Il lungo classe 1999 campano si è formato alla PMS di Moncalieri, per poi andare un anno in prestito a Napoli appena diciottenne e infine la decisione di volare negli Stati Uniti, in particolar modo in California, nella bellissima Santa Clara, nella famosissima Silicon Valley.

Dopo 3 stagioni al college, finito il lockdown, ha deciso di tornare in Italia e in un paio d’anni a Varese ha dimostrato di essere uno dei migliori lunghi italiani del nostro campionato. L’EA7 Milano ha deciso di puntare forte su Gugliemo Caruso dopo i 19 punti nella vittoria in casa della Spagna dello scorso 26 febbraio. Ora perciò proverà a vincere lo Scudetto con i meneghini e l’obiettivo è esordire in EuroLega, anche se non sarà semplice perché il parco lunghi dei biancorossi è bello affollato. Ma non è impossibile.

Ora deve cercare di guadagnarsi un posto per il Mondiale asiatico di quest’estate. Data per scontata la convocazione del vice capitano, Nicolò Melli, Achille Polonara e Pippo Ricci ci saranno (tra l’altro Ricci e Melli giocheranno con Caruso a Milano), restano un paio di posti liberi. Le alternative nel settore lunghi sono Luca Severini di Tortona e Momo Diouf. Il primo ha un po’ più di esperienza rispetto agli altri due con l’Italbasket. Crediamo che Severini ci sarà, Caruso quindi con ogni probabilità se la dovrà giocare con Diouf ma crediamo che – sulla carta – il milanese parta leggermente favorito.