L’ipotesi di una espansione della NBA è tornata in auge nei mesi scorsi, con la città di Seattle in pole position per ospitare una delle nuove franchigie.

La città nel Nord-Ovest degli Stati Uniti ha sempre manifestato una grande passione per la palla a spicchi, digerendo a fatica l’addio dei SuperSonics, diventati Oklahoma City Thunder nel 2008. Solamente un anno prima Ray Allen aveva lasciato la squadra per trasferirsi ai Boston Celtics ma adesso si è detto entusiasta di un possibile ritorno della NBA, dichiarandosi disposto a far parte del gruppo di proprietari di una eventuale nuova franchigia.

Sarebbe fantastico riportare la NBA a Seattle, mi piacerebbe far parte del gruppo proprietario del team. Mi ricordo che molti erano arrabbiati con la dirigenza quando me ne andai, non ho vestito la maglia dei Sonics per tanto tempo ma mi è rimasta dentro. Quando lascia questa città ti accorgi che ti manca, la piazza ti spinge a dare tutto per la maglia e i tifosi, la squadra era una cosa importantissima per tutta la comunità.

Fonte: Clutch Points

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.