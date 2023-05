Il talismano Kevin Love, la certezza di arrivare alle Finals con lui

Kevin Love non sa cosa voglia dire essere eliminato dai Playoffs NBA.

Grazie alla netta vittoria 103-84 in gara 7 i Miami Heat hanno vinto la Eastern Conference e affronteranno i Denver Nuggets per il titolo. Un traguardo che sembrava scontato dopo il 3-0, messo in dubbio dalla rimonta di Boston e riacciuffato dalla squadra di Spoelstra con una partita perfetta nella serata decisiva.

Per Kevin Love si tratta del quinto approdo alle Finals in altrettante partecipazioni ai Playoffs. Ogni volta che ha partecipato alla post season, Love è arrivato fino in fondo, conoscendo la sconfitta solamente in finale. I precedenti sono tutti con i Cleveland Cavaliers di LeBron James, dal 2015 al 2018, sempre conquistando con il titolo di campione a Est. Al contrario, però, la tradizione nell’ultimo atto non è favorevole: l’anello è arrivato solamente nel 2016, in altre tre circostanze c’è stata la sconfitta.

Resta però il curioso record di Kevin Love: cinque partecipazioni ai Playoffs, cinque approdi alle Finals. Ora bisognerà vedere quale sarà il suo ruolo nelle rotazioni contro Denver. Nei primi cinque confronti con Boston coach Spoelstra lo ha mandato in quintetto, negli ultimi due invece ha deciso di non concedergli neanche un istante sul parquet.