Tatum si scaviglia, Brown stecca: il tracollo dei Celtics e le ombre sul futuro

Dolorosa eliminazione in gara 7 delle finali di Conference per i Boston Celtics.

I Celtics, capaci di pareggiare la serie dopo essere stati sotto 3-0, sono nuovamente crollati nella decisiva gara 7, stravinta 84-103 dai Miami Heat.

Prestazione deludente per le stelle della squadra, Jayson Tatum e Jaylen Brown, che hanno tirato complessivamente 13/36 dal campo e 2/13 dalla lunga distanza.

Per Tatum ha contato molto l’infortunio alla caviglia sinistra accusato proprio nella prima azione della partita. La più classica delle “scavigliate”, il problema fisico più comune su un campo da basket, avvenuta ricadendo sul piede di Gabe Vincent dopo una penetrazione. Una sfortuna che ha condizionato tutto l’incontro.

La distorsione ha avuto un peso specifico elevatissimo su tutto il resto della gara, mi ha rallentato molto. Era veramente frustrante, non riuscivo a muovermi, ero l’ombra di me stesso. Ancora più frustrante il fatto che sia successo nella prima azione.

Jaylen Brown, dal canto suo, ha provato a prendersi più responsabilità per sopperire ai problemi di Tatum ma è finito per andare fuori giri, senza mai riuscire a entrare in partita. Alla fine chiuderà anche con 8 palle perse e fa mea culpa dopo il match.

Ho deluso la squadra quando aveva maggiormente bisogno di me. Con l’infortunio di Tatum i compagni si sono rivolti a me per delle giocate che non sono stato in grado di fare. Ho fallito, è dura ammetterlo, bisogna dare merito a Miami ha io ho giocato una partita terribile.

E ora si aprono gli interrogativi sul suo futuro. Dopo l’inclusione nel terzo quintetto NBA potrebbe ottenere una estensione al massimo salariale (295 milioni in cinque anni) ma i dubbi sono molti. Il suo accordo scadrà nel 2024 perciò Boston, prima dell’inizio di questa stagione, dovrà rinnovarlo oppure scambiarlo per evitare di perdere senza ottenere nulla in campo alla fine del prossimo campionato. Anche perché alla fine della prossima stagione scadrà anche l’accordo con Tatum e se i Celtics dovessero offrire il massimo a entrambi avrebbero le mani legate sul mercato.

Mi aspettavo di vincere e giocare le Finals, ero concentrato solamente su quello ma abbiamo fallito, io ho fallito, perciò è difficile pensare ad altro in questo momento. Del mio futuro se ne parlerà a tempo debito.