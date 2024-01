In Europa si giocano troppe partite? Botta e risposta fra Luca Banchi e Mike James

La stagione delle squadre impegnate in EuroLega prevede troppe partite? Da quando la massima competizione europea si gioca con un girone unico di andata e ritorno ci si pone questa domanda fra gli addetti ai lavori.

L’allenatore della Virtus Bologna, Luca Banchi, ha espresso il suo pensiero dopo la vittoria delle V Nere in campionato contro Napoli.

Ricordiamo che i felsinei stanno disputando un’ottima stagione europea ma ultimamente, anche a causa dei molti infortuni, hanno rimediato tre sconfitte consecutive in EuroLega.

Mike James ha letto le parole del tecnico italiano su Sportando e si è mostrato completamente in disaccordo.

I love coach banchi. But i have to disagree. You prepare your body in the offseason and reinforce it during the season to get thru the season. U put in the work and your body will respond. Obviously there is always exceptions to this but none to less. Players got 2 put in da work https://t.co/MsNgnFVCT3

