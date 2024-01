La Russia pesca ancora dalla NBA: Will Barton al CSKA Mosca

Nonostante le grandi tensioni fra Russia e Stati Uniti, ci sono ancora diversi giocatori americani che approdano nella ex Unione Sovietica.

E non si tratta di elementi mediocri, anzi. L’ultimo acquisto del CSKA Mosca, infatti, è Will Barton, giocatore che fino al 2022 ha prodotto ottimi numeri in NBA. L’ala in carriera ha fatto registrare 14 punti di media a partita e lo scorso anno ha disputato 56 match fra Toronto Raptors e Washington Wizards.

Arriva a Mosca per aiutare il CSKA nell’ultima parte di stagione in VTB League, dove al momento la squadra di Rajkovic occupa il primo posto. Ricordiamo che formazioni russe sono state escluse dalle competizioni europee a causa della guerra lanciata contro l’Ucraina. Nonostante ciò, il CSKA ha deciso di investire su un ex NBA di lungo corso per dare la caccia al titolo del campionato in cui ci sono anche squadre bielorusse e kazake. Per Barton a 33 anni la prima esperienza Oltre Oceano della carriera.