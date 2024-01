Incredibile sconfitta a tavolino per la Dinamo Sassari Femminile

Incredibile errore della Dinamo Sassari nella partita di Serie A Femminile contro la Oxygen Roma.

La sarde avevano vinto nella Capitale 60-62 ma il Giudice Sportivo ha ribaltato il risultato, assegnando il 20-0 a tavolino in favore delle romane. Sabato scorso, infatti, Sassari era arrivata a Roma con 10 giocatrici ma una di esse, Caterina Fara, non è stata ammessa a referto perché aveva un braccio ingessato. La giocatrice era stata portata a Roma per avere a referto almeno sei elementi di formazione italiana. Con la sua esclusione, dunque, Sassari ha giocato con nove atlete ma solamente cinque di esse avevano la formazione tricolore, cosa che viola il regolamento.