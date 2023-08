Itabasket, Gianmarco Pozzecco: “Mi sento come Muhammad Ali”

Gianmarco Pozzecco, coach dell’Italbasket che ieri ha vinto all’overtime una gara incredibile contro la Turchia la seconda semifinale della Trentino Basket Cup, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

ALI-FRAZIER A MANILA COME L’ITALBASKET DI GIANMARCO POZZECCO

“Mi sento più vicino a Muhammad Ali perché ha tolto tanto a se stesso per fare una cosa giusta. Io non so se sono in grado di togliermi così tanto ma se riuscissi a farlo ne sarei felice per darlo ai miei giocatori, al mio staff”.

DATOME, MELLI E FONTECCHIO

“Anni fa Bill Belichick, il migliore allenatore di sport di squadra in America (nell’Nfl ha vinto 6 Super Bowl con i New England Patriots, ndr) ha dato la possibilità ad allenatori Nba di partecipare alla loro pre­season. Al termine gli hanno fatto questa domanda: ‘come riesce a ottenere questo enorme spirito competitivo durante gli allenamenti?’. In quel momento passò Tom Brady e Belichick disse: ‘Il merito è tutto suo’. Per me è lo stesso con Datome, Melli e Fontecchio”.

DATOME, “THE LAST DANCE”

“È una cosa clamorosa. Compagni, staff e dirigenti viviamo questa responsabilità. E questa consapevolezza ci è stata insegnata da Datome per come ha vissuto la sua carriera. Sarà un’avventura straordinaria e speriamo possa ripetersi come ha fatto con Milano dove ha chiuso con uno scudetto da protagonista e il premio di Mvp delle finali”.

Potete leggere l’intervista integrale sulla colonne de La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche: Trentino Basket Cup, le pagelle di Italia-Turchia: Fontecchio MVP, Diouf sorpresa e Spissu ci ha fatto venire un colpo