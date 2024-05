Le Liberty rovinano la festa di Caitlin Clark, che delude alla sua prima casalinga

Ieri notte le Indiana Fever hanno fatto il proprio debutto casalingo in stagione, in un match contro le New York Liberty che metteva di fronte la prima scelta assoluta al Draft, Caitlin Clark, con una delle migliori giocatrici al mondo, Sabrina Ionescu.

La partita è stata a senso unico, vinta dalle Liberty 66-102: Brianna Stewart ha segnato 31 punti con 10 rimbalzi, Ionescu ne ha aggiunti 14. Le Fever non sono mai state in partita e sono state domolite definitivamente dal 35-10 dell’ultimo quarto. Per Clark è stata un’altra serata storta, dopo l’esordio assoluto un paio di giorni fa in cui aveva sì segnato 20 punti ma aveva anche perso 10 palloni e perso di 21 contro le Connecticut Suns.

La nuova star delle Fever ha segnato i primi punti della partita della sua squadra ma alla fine ha chiuso solo con 9 punti, 7 rimbalzi e 6 assist in 30′. Le palle perse fortunatamente si sono ridotte a 3, ma Clark ha tirato 2/8 dal campo, 1/7 da tre e ha commesso 5 falli. E allora sulla ragazza stanno già piovendo le prime critiche, sicuramente premature visto le sole 2 partite disputate. Come ogni rookie, a qualsiasi livello, anche Caitlin Clark avrà bisogno di un periodo di assestamento.