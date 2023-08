La Slovenia cade contro la Grecia nel giorno di Galis, che paura per Doncic e Cancar!

La Grecia ha sconfitto la Slovenia nell’amichevole disputata ad Atene. Il risultato finale è stato di 88-77, ma è stato anche la cosa meno importante della serata. In occasione della gara, la Federazione Ellenica ha ritirato la maglia numero 4 della leggenda Nikos Galis, presente al palazzetto. Galis, ritiratosi nel 1994, ha vinto un oro e un argento ad EuroBasket con la Grecia, oltre che il miglior marcatore di EuroLega fino allo scorso febbraio (quando è stato superato da Nando De Colo).

Ma oltre alla cerimonia per Galis, ci sono stati altri due episodi che hanno rubato la scena alla partita, stavolta in senso negativo. Sia Luka Doncic che Vlatko Cancar, le due principali star della Slovenia, hanno abbandonato il campo per infortunio. La superstar dei Dallas Mavericks si è fatta male al ginocchio, ma “non ci sarebbe nulla di preoccupante”. Doncic avrebbe semplicemente sbattuto il ginocchio contro quello di un avversario, uscendo in via del tutto precauzionale.

Probably no Luka in the second half pic.twitter.com/cBYQWdEMEH — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 4, 2023

Ancor più spaventoso l’infortunio di Cancar, che attaccando il ferro è atterrato male subendo un infortunio al ginocchio. Il giocatore dei Denver Nuggets è stato aiutato dai compagni ad uscire dal campo, mentre al termine della gara è stato visto salire zoppicante sul pullman della squadra. Nelle prossime ore svolgerà altri esami. “Siamo fiduciosi che sia tutto a posto. Vedremo, aspettiamo la risonanza magnetica. Da quel che ho capito, i primi test sono stati positivi” ha detto il compagno Jordan Morgan a BasketNews.