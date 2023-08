Italbasket, Petrucci pensa a un nuovo incarico per Pozzecco

Gianmarco Pozzecco è il commissario tecnico dell’Italbasket e continuerà a esserlo ma il Presidente della FIP, Gianni Petrucci, sta pensando di dargli un nuovo incarico: Direttore tecnico di tutte le Nazionali maschili e femminili.

Ne ha parlato lo stesso Pozzecco in un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove in sostanza fa capire che c’è una grande possibilità e Gianni Petrucci spinge perché ciò accada:

“È un’opportunità che mi affascina. La pallacanestro mi ha cambiato la vita e se posso ripagare questo ne sono felice. È una proposta che il presidente federale Petrucci porterà in consiglio e aspettiamo di capire se sarà approvata. In caso positivo sarò lusingato di ricoprire questo doppio ruolo”.

Insomma, come dire lui stesso, non andrebbe a smettere di fare il C.T., semplicemente si aggiungerebbe un ruolo, che di fatto ha già per la parte maschile, ma non ufficialmente e non sulla femminile.

Stiamo a vedere se il consiglio federale approverà questo proposta del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, e se quindi da settembre Pozzecco farà sia il commissario tecnico dell’Italbasket sia il Direttore tecnico di tutte le Nazionali maschili e femminili.

