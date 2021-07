Italbasket alle Olimpiadi, Petrucci: “Qui tutti in lacrime, la più grande gioia della mia vita”

Il presidente dell’Italbasket, Gianni Petrucci, ha commentato l’impresa della Nazionale a Belgrado. La vittoria sulla Serbia, infatti, ha consegnato agli Azzurri la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo.

Petrucci, presente alla Pionir per accompagnare la squadra, è intervenuto telefonicamente su Sky Sport, nel corso di Calciomercato – L’originale, rispondendo alle domande di Alessandro Bonan.

È una gioia indescrivibile, mai provata una felicità del genere nello sport. La Serbia, insieme alla Spagna, è la squadra più forte del mondo, dopo gli Stati Uniti. È stata una vittoria esaltante, davanti al loro pubblico che ci ha applaudito. La gara è stata sempre intensa, ma ora i ragazzi festeggiano. Ieri ho chiamato Mancini e mi ha detto che avremmo vinto, a lui sono molto legato e quando iniziò ad allenare mi insultarono. Grandissimi meriti di Sacchetti e del suo staff di prim’ordine, è un uomo semplice, ha pianto come tutti noi. I giocatori si sono impegnati, uno ha proposto di tatuarsi, tutti, i cinque cerchi. L’Olimpiade è la cosa più importante per diventare campioni, il basket è riuscito a qualificare due squadre, così aiuteremo il CONI a battere il record di atleti qualificati per i Giochi. Io lavoro gratuitamente per la FIP, il basket è uno dei miei amori e stasera sono felicissimo, magari ero ridicolo nel festeggiare insieme ai giocatori a centrocampo ma adesso non m’interessa.