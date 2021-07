Igor Kokoskov, commissario tecnico della Serbia, è riuscito nell’impresa di non portare la Serbia vice-campione del Mondo, vice-campione europea e vice-campione olimpica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una vera e propria disfatta sportiva, considerando che giocavano in casa a Belgrado.

Nella conferenza stampa post vittoria dell’Italia, Igor Kokoskov ci ha fatto i complimenti ma ha anche un po’ rosicato:

“Non importano i nomi in queste competizioni, se non giochi come sai, non vinci le partite. Non abbiamo meritato di raggiungere le Olimpiadi. Complimenti all’Italia perché ha meritato di vincere questo torneo, ma mi sarei aspettato più classe da parte loro nei festeggiamenti ma è ok così”.