Italbasket, diamo i voti dopo il girone: Niang e Diouf INFERMAMBILI, Fontecchio SPERANZA, Spissu e Thompson in ripresa

Con la gara di ieri è terminato il girone dell’Italbasket a Cipro e ora ci si sposta a Riga per gli Ottavi di Finale contro la Slovenia di Luka Doncic e forse, in caso di vittoria, nostra e loro, la Germania campione del mondo. Proviamo a dare i voti all’Italbasket dopo queste prime 5 gare.

I migliori

Saliou Niang: 8,5. Che dire Saliou… noi sapevamo che era forte e ve l’avevamo detto che sarebbe stato la sorpresa di EuroBasket. Ma poi e mai ci saremmo immaginati un 10+10 in 16 minuti di gioco contro la Spagna. Come si dice in questi casi Sal, “sky is the limit”.

Momo Diouf: 7,5. Stiamo tutti giustamente esaltando Niang per quello che sta facendo ma stiamo esaltando troppo poco quello che invece sta facendo Momo. A parte che non avevamo un centro vero dai tempi di Denis Marconato e Roberto Chiacig. Per intenderci, l’euro era entrato in circolazione da pochissimo e Diouf faceva l’asilo, forse nido. In più ha scherzato la difesa della Spagna (Santi Aldama, i fratelli Hernangomez, Pradilla, non Totò, Peppino o Cipro) e sta viaggiando a oltre 10 punti di media. Un’altra piacevolissima sorpresa.

I sufficienti

All. Gianmarco Pozzecco: 6,5. Abbiamo vinto 4 partite su 5, senza avere nel girone squadre considerate “materasso” come Islanda, Gran Bretagna, Cipro o Estonia. Anzi. Basti pensare che la Spagna – probabilmente la più debole degli ultimi 15 anni – è addirittura uscita quinta. Per questo il Poz e il suo staff meritano ben più della sufficienza: l’unica sconfitta è arrivata contro la Grecia, che non solo ha Giannis Antetokounmpo, ma anche giocatori del calibro di Kostas Sloukas, Dinos Mitoglou e Kostas Papanikolaou. E siamo andati a un passo dal primo posto: sarebbe bastata una vittoria spagnola sugli ellenici. Certo, qualche errore c’è stato – come non dare spazio a Procida contro Grecia, Bosnia e Georgia, o insistere troppo con Spagnolo – ma nel complesso il 6,5, che sarebbe potuto essere 7, è ampiamente meritato. Ora però vogliamo il 10, che significherebbe per l’Italbasket eliminare la Slovenia di Doncic e la Germania campione del mondo.

Giampaolo Ricci: 6,5. Pippo c’è. Sempre e comunque. Non è un giocatore che ruba la scena ma fa sempre cose utili e ogni tanto è anche un fattore offensivo.

Nicolò Melli: 6,5. Alti e bassi. Bene contro Grecia e Georgia, così così contro la Bosnia e molto male contro la Spagna. Serve un enorme capitano se vogliamo sognare una medaglia.

Gabriele Procida: 6,5. Poz non lo fa giocare per 3 gare e mezza, poi si ricorda di averlo e lui risponde con una super prestazione contro la Spagna. Ecco, ricordiamoci di averlo sempre perché lui, a differenza di Spagnolo, è pronto per giocare competizioni di questo livello.

Danilo Gallinari: 6. Paradossalmente, quando ha giocato, non ha fatto male. Non ce la sentiamo di bocciarlo, nonostante i soli 10 minuti du utilizzo, dato condizionato dalla gara contro Cipro, altrimenti sarebbero stati meno. Ineccepibile la sua applicazione difensiva.

Marco Spissu: 6. Parte malissimo. Forse più che malissimo contro la Georgia. Ma non si abbatte e continua a giocare, complice anche la fiducia di Pozzecco nei suoi confronti, ed è tra gli errori del successo di martedì sera contro la Spagna.

Darius Thompson: 6. Sufficienza d’incoraggiamento. Parte male, poi si riprende. Gli abbiamo visto fare delle buonissime cose, ora ne servono di ottime.

I rimandati

Simone Fontecchio: 5,5. A livello di discontinuità, Simone Fontecchio è il leader in questa speciale classifica. 11/29 da tre non è un pessimo dato, peccato che contro Grecia, Georgia e Spagna abbia chiuso 2/14. Poi è capace di fare anche 4/5 come contro la Georgia. Ecco Simo, cerchiamo di tenere queste percentuali contro la Slovenia e se possibile la Germania, se sarà Germania ai Quarti.

Alessandro Pajola: 5,5. Per chiudere il capitolo Virtus, parliamo del capitano. Ormai sappiamo cosa sa fare benissimo Pajo in difesa, non ci stupisce più. Quello che ci ha stupito di lui negli ultimi 12-18 mesi è stata la sua crescita in cabina di regia offensiva. Ecco, ci sta mancando un po’, speriamo la ritrovi per la Slovenia e – speriamo – per le altre gare.

Il bocciato

Matteo Spagnolo: 4. Ci dispiace bocciarlo così ampiamente ma crediamo che questo Matteo Spagnolo non possa giocare a questo livello in questo momento della carriera. Ci auguriamo lo possa fare a breve, ma ora come ora non è pronto per guidare gli Azzurri.