Italbasket, dove vedere il Preolimpico in tv?

Buone notizie per tutti gli appassionati di basket in Italia. Le partite della Nazionale, impegnata nel Preolimpico di Belgrado, saranno visibili anche su Rai Sport.

I tifosi perciò potranno seguire il percorso dell’Italbasket nella caccia al pass per Tokyo. Le sfide degli Azzurri verranno trasmesse in diretta sia dalla tv di stato sia di Sky, che farà vedere anche tutte le altre gare del torneo.

📺 Azzurri in TV 📺 👉🏻 Tutte le partite del Preolimpico di Belgrado saranno trasmesse su @SkySport 👉🏻 Tutte le partite degli Azzurri saranno trasmesse anche su @RaiSport #NothingButAzzurri#FIBAOQT#Italbasket pic.twitter.com/BKk3ljQaBd — Italbasket (@Italbasket) June 25, 2021

I match dovrebbero presumibilmente essere visibili anche in streaming attraverso il servizio gratuito Rai Play. Le gare saranno visibili anche su Sky Go (servizio incluso in gran parte degli abbonamenti alla tv di Murdoch) oppure su Now Tv, la piattaforma di Sky dedicata esclusivamente allo streaming.