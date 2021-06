Italbasket femminile, ko con la Francia nella prima amichevole in vista degli Europei

La Nazionale Femminile è stata sconfitta dalla Francia (69-61) all’overtime nel primo test match in vista dell’EuroBasket Women 2021 che si giocherà a Valencia (Spagna) e Strasburgo (Francia) dal 17 al 27 giugno. Più che confortante comunque la prestazione della squadra di Lino Lardo, capace di rimanere a contatto con le transalpine per tutti i 45 minuti.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Martina Bestagno con 13 punti. Domani si torna in campo alle 18.30, sempre sul parquet di Mulhouse (diretta sul canale YouTube della Federazione francese).

E’ stato bello tornare a vedere una partita col pubblico sulle tribune. E’ stato bello vedere le Azzurre giocare alla pari con la @ffbasketball, che poi ha allungato nell’overtime (69-61). Domani si replica a Mulhouse alle 18.30.#italbasket#NothingButAzzurre#EuroBasketWomen pic.twitter.com/mD4AxPQqzA — Italbasket (@Italbasket) June 1, 2021

Per il primo test match contro le vice-campionesse d’Europa, coach Lardo ha scelto il quintetto extra-large, con Carangelo, Penna, Cinili, Bestagno e Andrè subito in campo.

Di Penna il primo canestro della partita, poi grazie ai 7 punti di un’ottima Keys l’Italia ha provato ad allungare sul 13-19 con un parziale di 10-0. Immediata è arrivata la risposta delle transalpine, tanto che la rubata da Epoupa ha ristabilito la parità a quota 19.

Nel momento più difficile Lardo ha trovato i punti di Andrè e Bestagno, prima che la tripla di Carangelo (la prima delle Azzurre dopo 10 errori) ci spedisse all’intervallo sul + 4 (25-29).

Il momento migliore dell’Italia è arrivato in apertura di terzo parziale, col canestro di Bestagno a fissare il +9. La Francia è tornata subito a contatto: di Johannes il canestro del pareggio, di Ciak quello del vantaggio transalpino (42-40). Le Azzurre hanno accusato il colpo ma hanno continuato a giocare la propria pallacanestro, trovando energie soprattutto nella propria metà campo.

La tripla di Fassina ci ha riportato a -1 (50-49) a 4 minuti dalla fine, quella di Romeo è valso l’ennesimo pareggio (52-52). Nel finale Bestagno ha messo il libero del 59 pari, poi Johannes ha fallito il lay-up della vittoria. Nell’overtime la Francia ha allungato (69-61) con decisione, con le Azzurre in evidente debito di ossigeno.

Le parole di Lino Lardo a fine partita: “Test utile e risposte positive, questo il bilancio. Per noi era la prima partita dall’inizio del raduno, abbiamo tenuto una buonissima intensità e altrettanta personalità e questo mi è piaciuto molto. Ovviamente dobbiamo migliorare molte cose, anche semplici, ma globalmente dobbiamo prendere dalla gara di stasera tutte le cose positive e tenere alto il concetto di squadra. Per 40 minuti ho visto un gruppo che si è aiutato nelle difficoltà, nell’overtime ci sono mancate un po’ di energie”.”.

A Roma sono rimaste Martina Spinelli (scelta tecnica) e Cecilia Zandalasini, che sta recuperando da un leggero problema fisico. Al ritorno dalla Francia, giovedì 3 giugno, le Azzurre faranno nuovamente tappa all’Acqua Acetosa di Roma: il 10 la partenza per Valencia per l’ultimo torneo di rifinitura che ci vedrà in campo l’11 con la Turchia e il 12 con la Spagna.

Mulhouse, 1 giugno 2021

Francia-Italia 69-61 d1ts (11-14; 25-29; 42-40; 59-59)

Francia: Epoupa 14 (5/6), Gaye, Fauthoux (0/1 da 3), Miyem 8 (2/7, 0/1), Chartereau 2 (1/2, 0/4), Gruda 12 (6/10), Ciak 7 (3/5), Michel 4 (2/2), Vukoslavljevic 15 (1/3, 3/3), Williams 4 (2/3, 0/1), Johannes 3 (0/2, 1/4 da 3), Tchatchouang (0/2, 0/1). All. Garnier

Italia: Keys 7 (3/4, 0/1), Romeo 7 (1/3, 1/6), Bestagno 13 (5/7), Carangelo 6 (0/1, 2/6), Pan 9 (4/8, 0/6), De Pretto (0/1), Fassina 5 (1/3, 1/1), Andrè 3 (1/5), Cinili (0/2, 0/1), Attura (0/1 da 3), Cubaj 5 (1/2, 1/1), Penna 6 (3/6, 0/3). All. Lardo.

Rimbalzi: Ita 36; Fra 42.

Palle perse: Ita 19; Fra 24.

Palle recuperate: Ita; Fra.

Assist: Ita 12; Fra 20.

Falli: Ita 20; Fra 18.

Arbitri: Silvia Marziali (Ita), Thomas Bissuel (Fra), Marion Ortis (Fra).

Lo Staff

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti allenatori: Giovanni Lucchesi, Massimo Romano

Video Analista: Nazareno Lombardi

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Team Director: Raffaella Masciadri

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Fisioterapisti: Davide Pacor, Giampaolo Cau

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.