Italbasket, Gigi Datome: “Niente è scritto, vogliamo far sognare la gente”

Nella Fan Zone di Piazza Duomo ha parlato anche Gigi Datome. Le parole del capitano dell’Italbasket a Sky Sport 24 alla viglia degli Europei.

Ci alleniamo da un mese per l’Europeo, abbiamo l’ansia positiva di arrivare alla partita e giocare. Percepiamo l’energia e la voglia di cominciare della gente. Il gruppo è serio, ci teniamo tantissimo, siamo consapevoli delle nostre possibilità e dei limiti, non ci montiamo la testa. Il bello dello sport è che niente è scritto all’inizio, si può sempre stupire e far sognare la gente. Io nel gruppo faccio da fratello maggiore e cerco di incanalare tutti nella giusta direzione. Il livello di questa competizione è altissimo, ci sono molti campioni, Antetokounmpo sabato si prenderà tutta l’attenzione ma noi vogliamo partecipare a questo ballo, dare fastidio anche ai campionissimi e far sognare la gente.