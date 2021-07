Italbasket, la dedica speciale di Meo Sacchetti per la qualificazione alle Olimpiadi

Romeo Sacchetti, coach dell’Italbasket, ha commentato la qualificazione alle Olimpiadi appena tornato in Italia. Ad attenderlo all’aeroporto di Malpensa c’era Pietro Colnago di Sky Sport, al quale il CT ha raccontato le sue sensazioni dopo l’incredibile successo sulla Serbia.

La gara con Portorico ci è servita per capire che dovevamo lottare. Pian piano abbiamo acquisito sicurezza, i giocatori sono cresciuti molto ultimamente, sia in Italia che all’estero. Ho provato ad esaltare le qualità di tutti ma Melli ha avuto un ruolo fondamentale, ha guidato tutti coma una chioccia, ha trasmesso positività aiutandomi a plasmare il gruppo. Mia moglie si chiama Olimpia e si prenderà tutto il merito di questa qualificazione, quando la conobbi fui convocato in Nazionale e lei mi fece notare che senza quell’incontro non avrei mai giocato le Olimpiadi di Mosca nel 1980. Stavolta mi ha detto: “Ricordati come mi chiamo, a Tokyo devi andarci”.