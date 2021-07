Il girone dell’Italia del basket alle Olimpiadi di Tokyo

L’Italbasket ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo battendo la Serbia a Belgrado, con una vera e propria impresa.

Gli Azzurri saranno inseriti nel Girone B insieme ad Australia, Nigeria e Germania, fresca vincitrice del Preolimpico di Spalato.

Nel Girone A Iran, Francia, Stati Uniti più una fra Grecia e Repubblica Ceca, in finale al torneo che si gioca in Canada. Nel Gruppo C Argentina, Giappone, Spagna e la Slovenia dopo il successo a Kaunas.

👇 The groups of the #Tokyo2020 Men’s Olympic Basketball Tournament!#Basketball @Olympics @Tokyo2020 pic.twitter.com/Egiicj7Fw3

— FIBA (@FIBA) February 2, 2021