Italbasket, magra consolazione per Gallinari: inserito nell’All-Star Five del Pre-Olimpico

L’All-Star Five del Torneo Pre-Olimpico FIBA 2024 a Porto Rico è stato guidato dal TISSOT MVP Jose Alvarado, che ha condotto Porto Rico a Parigi 2024, e ha visto protagonista anche il nostro Danilo Gallinari. Ecco i migliori giocatori della settimana a San Juan.

Jose Alvarado

Alvarado è stato il cuore e l’anima di Porto Rico, risparmiando le sue migliori prestazioni per le partite cruciali contro l’Italia e la Lituania.

Tremont Waters

Waters ha vissuto una settimana incredibile sul piano offensivo per Porto Rico, con percentuali che non rendono giustizia ai suoi contributi situazionali.

Marius Grigonis

Il giocatore del Panathinaikos ha vissuto una settimana magnifica per la Lituania, ma non è riuscito a replicare nella gara decisiva. Ha collezionato 8 punti, 7 rimbalzi e 6 assist nella finale contro Porto Rico.

Danilo Gallinari

Gallinari ha giocato in modo consistente e l’hanno giustamente inserito nell’All-Star Five del Pre-Olimpico, nonostante il deludente 1-2 dell’Italia e la successiva eliminazione in semifinale. Il veterano ha realizzato 15 punti e un perfetto 10 su 10 ai tiri liberi contro la Lituania.

Joshua Ibarra

Ibarra ha contribuito in modo determinante a portare il Messico alle semifinali con una doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi nella vittoria contro la Cǒte d’Ivoire.

Fonte: FIBA