Italbasket, Pozzecco commenta il sorteggio: “Non vediamo l’ora”

L‘Italbasket ha conosciuto il suo destino per il Preolimpico 2024.

Gli Azzurri cercheranno il pass per le Olimpiadi a Porto Rico, nel gironcino insieme ai padroni di casa e al Bahrein. Nelle eventuali semifinali e incrocio con una fra Lituania, Messico e Costa d’Avorio.

Un sorteggio apparentemente benevolo per l’Italia, anche se il coach Gianmarco Pozzecco non si sbilancia.

E’ davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione, noi e i nostri avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l’ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme.