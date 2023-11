Will Hardy ELOGIA Fontecchio: “È un guerriero, sembra abbia partecipato a un incontro di boxe”

Simone Fontecchio ha dato agli Utah Jazz di Will Hardy la scintilla di cui aveva bisogno per battere i New Orleans Pelicans. Il suo tiro da tre a 3:17 dalla fine ha dato ai Jazz un vantaggio di 6 punti, ma Hardy ha elogiato soprattutto la sua difesa e la sua fisicità.

“È un guerriero”, ha detto Will Hardy di Fontecchio. “Continua a mettere la faccia lì dentro e a difendere. Ha un labbro gonfio e un bernoccolo in testa, sembra che abbia partecipato a un incontro di boxe. Il suo impegno influenza positivamente tutti!”.

Fontecchio ha preso un rimbalzo fondamentale a 35,2 secondi dalla fine ed è stato incaricato di marcare la stella dei Pelicans, Brandon Ingram. Negli ultimi due minuti ha contestato due tiri di Ingram, entrambi sbagliati, e poi ha probabilmente fatto la giocata della partita.

Dopo un tiro da tre di Jordan Clarkson e il rimbalzo della palla vicino a metà campo, i Pelicans sembrano avere un’opportunità di pareggiare in contropiede. Ma Fontecchio si è tuffato sulla palla vagante, costringendo i Pelicans a lottare per riconquistare il possesso e permettendo ai Jazz di tornare in difesa. Ha concluso la serata con 14 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e 2 rubate.

