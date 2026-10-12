Gianmarco Pozzecco, serata amarissima: sconfitta, nervi tesissimi ed esonero in arrivo

Si avvia alla sua conclusione l’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray: come riportato dal giornalista turco Ilhan Tüysüz, nelle prossime ore il tecnico italiano sarà esonerato in seguito alla sconfitta interna contro Bursaspor, ma lo sarebbe stato anche in caso di vittoria.

Pozzecco era arrivato sulla panchina del Galatasaray nella seconda parte della scorsa stagione, dal 31 dicembre 2025, e alla guida del club giallorosso aveva chiuso 7° in stagione regolare, venendo eliminato al primo turno dei Playoff, ed era uscito ai quarti di finale in Basketball Champions League. In questa stagione il Gala è invece partito 1-2 in campionato ed ha perso nettamente, -20, nell’unica gara disputata fin qui in BCL contro il Cibona.

Dipnot: Galatasaray, bugün Bursaspor’u yenseydi de Pozzecco’nun görevine son verilecekti. — ilhan TÜYSÜZ (@tuysuzilhan) October 12, 2026

Per il Poz è stata una serata nerissima quella di oggi, con la sconfitta contro il Bursaspor arrivata al culmine del nervosismo per il caldissimo ex CT dell’Italbasket. L’allenatore del Galatasaray nel finale ha protestato veementemente con gli arbitri per alcuni mancati fischi, tanto che il coach della squadra avversaria, Roger Grimau, ha dovuto calmarlo e allontanarlo.