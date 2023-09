Italbasket, Pozzecco: “Nessuno ci credeva ma siamo fra le prime otto al Mondo”

L’Italbasket batte Porto Rico e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali.

In attesa di conoscere il piazzamento finale nel girone e la sua avversaria, gli Azzurri esultano. Belle le parole del coach Gianmarco Pozzecco nel commentare il traguardo raggiunto ai microfoni della Rai.

Dedichiamo la vittoria a Matteo Spagnolo e alla sua famiglia per la perdita del nonno materno. Lui è un ragazzo meraviglioso, io a questo cose do un valore che voi definite esagerato ma per me è giusto, stamattina gli ho scritto un messaggio per chiedergli se avesse bisogno di qualcosa e mi ha risposto: “Tranquillo coach, sto bene, andiamo a vincere questa cazzo di partita”. In Italia l’unico che credeva in questo risultato, fra le persone che capiscono qualcosa di pallacanestro, era il padre di Gigi Datome perché lo conosce bene, neanche la mia famiglia ci credeva.