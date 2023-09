Immortale Datome, l’Italia batte Porto Rico e raggiunge i quarti di finale

ITALIA 73-57 PORTO RICO

(25-15, 14-21, 12-11, 22-10)

Nel momento di massima difficoltà nel terzo quarto, con Porto Rico avanti nel punteggio, sale in cattedra ancora una volta capitan Gigi Datome che con due triple, dopo il 3/20 fino a quel momento da oltre l’arco, spiana la strada ai suoi per la vittoria che porta l’Italia ai quarti di finale del Mondiale. Ricci ottimo nel finale e Tonut bene nei primi minuti a guidare l’attacco azzurro (15 punti per entrambi), fantastici in difesa Pajola (oltre a 7 rimbalzi e 9 assist) e Melli (12 rimbalzi di cui 8 offensivi).

1° quarto

L’inizio sembra favorevole a Porto Rico con il pick and roll centrale tra Waters e Romero ma l’inerzia viene ribaltata immediatamente da un parziale azzurro di 15-0 guidato dalle penetrazioni di Tonut (10 punti), da buone transizioni primarie e dal controllo dei rimbalzi. Porto Rico si mette a zona e riesce a mettere qualche sassolino nel perfetto attacco azzurro dei primi 5 minuti, riuscendo poi ad alzare il ritmo con Tremont Waters, a tratti devastante con 7 punti e 4 assist in un amen, al netto però di tante palle perse contro il vortice di cambi sistematici della difesa italiana. Nonostante l’unico a segnare da tre punti sia Spissu, nel finale di quarto l’Italia ritrova la doppia cifra di vantaggio (25-15).

2° quarto

Dopo un paio di canestri per parte i portoricani si riavvicinano con una tripla di Howard che però non compensa alcune pessime scelte difensive e il dominio di Melli a rimbalzo (6 offensivi nei primi 20′). L’Italia però non riesce ad approfittarne tirando sempre peggio da tre (2/16) nonostante la costruzione dei tiri sia molto buona pur giocando all’alto ritmo imposto dagli avversari. Non riuscendo ad essere aggressiva in difesa, dopo essere andata in bonus a 2′ dall’inizio del quarto, permette la rimonta di Porto Rico che raggiunge anche il singolo possesso di svantaggio, pur tirando 16 volte in meno dell’Italia. Datome sblocca gli Azzurri da tre ma un canestro pazzesco di Waters sulla sirena chiude il primo tempo sul 39-36.

3° quarto

La siccità offensiva dell’Italia continua anche nel terzo quarto e solo la difesa permette di limitare i danni dovuti ai soli 2 punti segnati nei primi sei minuti. Porto Rico riesce in ogni caso ad andare avanti nel punteggio che poi torna in parità con il canestro di Ricci, ormai preferito a Polonara in netta difficoltà. I pochissimi tiri liberi non aiutano gli Azzurri ma ci pensa sempre Gigi Datome a scuotere i suoi da tre, seguito finalmente anche da Fontecchio, al momento poco incisivo, con una fondamentale tripla in transizione e un canestro in taglio per il +7. Il quarto sembra chiuso ma una tripla senza ritmo presa a fil di sirena da Howard permette ai portoricani di entrare nell’ultimo quarto sul 51-47.

4° quarto

Ancora l’immenso Datome spara la terza tripla della sua partita e apre la strada per i suoi compagni che raggiungono il massimo vantaggio (+12). Tripla estemporanea di Waters che però non fredda i ritrovati bollenti spiriti dell’Italia che con la seconda tripla di Ricci del quarto e le piccole cose di Severini nel fango della partita mantiene l’inerzia dalla sua. La difesa italiana, con il solito Pajola a non concedere mezzo centimetro agli avversari (7 rimbalzi e 9 assist), rende difficile ogni tiro dei portoricani che riescono a segno solo dalla lunetta. Ricci invece non si ferma, Porto Rico sbaglia anche i tiri aperti e la tripla di Fontecchio mette il sigillo finale sulla vittoria che regala all’Italia i quarti di finale del Mondiale.

Italia: Ricci 15, Tonut 15, Fontecchio 12.

Porto Rico: Waters 13, Howard 11, Romero 9.

fonte foto: fiba.basketball

QUI il boxscore completo

Leggi anche: Italia-Porto Rico, le pagelle: Datome LEGGENDARIO. Ricci CUORE D’ORO. Tonut SOLIDISSIMO.