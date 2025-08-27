Italbasket, ufficiali i 12 che giocheranno EuroBasket 2025

Finalmente l’Italbasket ha annunciato i 12 giocatori che giocheranno FIBA EuroBasket 2025, tagliando ufficialmente Riccardo Rossato, che era andato con la squadra fino a Cipro. Ecco i 12 che giocheranno la manifestazione:
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
- Simone Fontecchio
- Darius Thompson
- Giampaolo Ricci
- Matteo Spagnolo
- Gabriele Procida
- Saliou Niang
- Marco Spissu
- Momo Diouf
- Nicola Akele
- Alessandro Pajola
I 𝟭𝟮 Azzurri per #EuroBasket 💙
Coach Pozzecco ha scelto gli atleti che da domani scenderanno in campo per l’Europeo: esordio alle 20.30 contro la Grecia! 🇬🇷#Italbasket x @EuroBasket pic.twitter.com/kCcXPW3pP2
— Italbasket (@Italbasket) August 27, 2025
Stiamo a vedere se questi ragazzi dell’Italbasket riusciranno a portare a casa una medaglia a FIBA EuroBasket 2025 oppure dovremo accontentarci di un buon piazzamento, come accaduto negli anni passati.
