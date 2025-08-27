dan peterson italbasket eurobasket 2025

Italbasket, ufficiali i 12 che giocheranno EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Italbasket, ufficiali i 12 che giocheranno EuroBasket 2025

Finalmente l’Italbasket ha annunciato i 12 giocatori che giocheranno FIBA EuroBasket 2025, tagliando ufficialmente Riccardo Rossato, che era andato con la squadra fino a Cipro. Ecco i 12 che giocheranno la manifestazione:

  1. Danilo Gallinari
  2. Nicolò Melli
  3. Simone Fontecchio
  4. Darius Thompson
  5. Giampaolo Ricci
  6. Matteo Spagnolo
  7. Gabriele Procida
  8. Saliou Niang
  9. Marco Spissu
  10. Momo Diouf
  11. Nicola Akele
  12. Alessandro Pajola

Stiamo a vedere se questi ragazzi dell’Italbasket riusciranno a portare a casa una medaglia a FIBA EuroBasket 2025 oppure dovremo accontentarci di un buon piazzamento, come accaduto negli anni passati.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

italbasket ricci akele

Italbasket, problemi fisici mettono KO Ricci e Akele per la Grecia?

Alessandro Saraceno
Valerio Antonini Trapani Shark palashark

Valerio Antonini, Trapani Shark: “Scudetto? Il mio OBIETTIVO! E rimarremo a giocare al PalaShark”

Alessandro Saraceno
Virtus Bologna Aliou Diarra

Virtus Bologna, spunta Aliou Diarra: chi è il centro maliano?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.