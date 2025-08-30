Italia-Georgia, Pozzecco in conferenza stampa: “Sono sicuro che la NBA sta osservando Niang. E su Procida…”

L’Italia centra la sua prima vittoria nel gruppo C di Eurobasket con un netto 88-62 contro la Georgia, un successo convincente che ridà fiducia agli azzurri dopo il KO dell’esordio. Al termine della partita, in conferenza stampa, il CT Gianmarco Pozzecco e il giovane Salun Niang – premiato come “TCL Player of the Game” – hanno commentato la prestazione.

Pozzecco non ha nascosto la propria soddisfazione:

Prima di tutto voglio fare i complimenti a Zik e al suo staff. Ma i miei giocatori hanno fatto una partita straordinaria, durissima fin dalla palla a due. Sono felicissimo per loro, perché se lo meritano. Dal primo giorno si allenano duramente, sono concentrati, si aiutano a vicenda e hanno aiutato anche me e lo staff, che non è scontato. Hanno lottato su ogni possesso difensivo, hanno corso in contropiede e hanno fatto tutto quello che avevamo chiesto. Sono davvero giocatori perfetti.

Parlando di Niang, Pozzecco si è lasciato andare a un sorriso:

Sapevamo che poteva avere un grande futuro, ma il suo impatto è già impressionante. Sorprende tutti. È un ragazzo educato, sa cosa deve fare per crescere e lo farà. Ho parlato con amici che conoscono bene il mondo NBA: sono sicuro che già lo stanno osservando, perché ha qualcosa di enorme.

Sulla sfida di domani contro la Bosnia, il coach ha mantenuto grande rispetto:

Ho un rispetto enorme per la Bosnia. Sono cresciuto a Trieste, dove il basket jugoslavo era un punto di riferimento. Sono così dispiaciuto e triste che Musa non sia qui, è un talento straordinario e un mio amico. Gli voglio bene ed è un bravo ragazzo, l’Europeo ha perso un grandissimo giocatore. Anche senza di lui, la Bosnia resta una squadra tosta, con giocatori competitivi che amo. Sarà una gara molto dura, da affrontare con il massimo rispetto.

Infine, parlando dei ragazzi più giovani come Niang, Procida e Momo, Pozzecco ha voluto sottolineare il ruolo dei veterani:

I veterani li aiutano davvero, ma per ricevere quell’aiuto i giovani devono meritarselo. E loro se lo sono guadagnato. Gabriele Procida è in una situazione particolare, non ha giocato le ultime due partite ma ho profondo rispetto per lui, sarà importante: ne sono sicuro. In questo sport la cosa più importante è volersi bene: i compagni li rispettano e li sostengono, e questo rende il loro impatto più facile. Certo, possono commettere errori. Voglio dire anche una cosa su Fontecchio: due giorni fa avete scritto che non ha giocato bene, ma continua a scendere in campo con la stessa mentalità difensiva. Considerando che è una grande star NBA è importante per noi allenatori e per i compagni vederlo giocare così, ci aiuta molto, e oggi ha anche segnato. Quindi la squadra è giovane ma stanno facendo bene. Sono felice per loro.

Foto: FIBA