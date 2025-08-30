Schroder Germania Svezia

VERGOGNA a Tampere! Insulti razzisti per Dennis Schroder

Roberto Caporilli

Episodio vergognoso a Tampere durante la partita degli Europei fra Germania e Lituania. Il giocatore tedesco Dennis Schroder ha ricevuto insulti razzisti da parte dei tifosi lituani che sono stati prontamente allontanati dall’arena. L’episodio si è verificato alla fine del primo tempo, mentre i giocatori rientravano negli spogliatoio.

Lo ha raccontato lo stesso Schorder in un’intervista all’emittente tedesca MagentaSport, ripresa in Italia da PianetaBasket.

I tifosi lituani sono sempre molto attaccati alla lor squadra e la seguono ovunque, ma purtroppo, durante l’intervallo, hanno emesso suoni simili a quelli delle scimmie. Questa cosa non posso assolutamente tollerarla. Il razzismo non ha posto nel nostro mondo. Credo che alcuni di quei tifosi siano stati costretti dalla security a lasciare il palasport, comportamenti del genere non hanno spazio in questo sport e nemmeno nel calcio. A Vinicius Junior è successo spesso mentre per me oggi è stato il primo episodio del genere, è davvero triste.

 

