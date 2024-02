Italia – Turchia, pagelle: Melli giganteggia, Spissu è clutch, ad Ataman non basta un super Biberovic

Buona la prima per l’Italia che nel match inaugurale delle qualificazioni agli Europei 2025 piega la Turchia 87-70 dopo una partita a lungo comandata ma di fatto mai chiusa. I voti.

ITALIA

Marco Spissu – voto 7. Per quasi 35’ è silente ma poi si scatena in un finale in cui è protagonista con una tripla pesantissima e tanta precisione in lunetta

Niccolò Mannion – voto 6.5. Aiuta a dare ordine e sostanza arrivando in doppia cifra: per lui 10 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

Stefano Tonut – voto 7. Mezzo punto in più per la schiacciata finale in cui rischia anche forse qualcosa di troppo. Ad impreziosire la sua gara, oltre ai 12 punti, anche 5 assist.

Nicolò Melli – voto 7.5. Primo tempo da assoluto dominatore ma poi si eclissa un po’ nella ripresa. Chiude a quota 17 punti, 7 rimbalzi e 3 assist-

Diego Flaccadori – SV

Amedeo Tessitori – SV

Giampaolo Ricci – voto 7. Fa tanto lavoro sporco sotto le plance ed è preziosissimo. Per lui 11 punti e 4 rimbalzi in quasi 31’ giocati.

Achille Polonara – voto 7. Dà un grandissimo aiuto per raddrizzarla tra primo e secondo quarto. Sta sempre più crescendo e questa è una bellissima notizia anche in chiave azzurra.

Luca Severini – SV

Gabriele Procida – voto 7. Nonostante il fardello dei falli commessi porta a casa 7 punti e ben 10 rimbalzi. Il suo futuro è azzurro

Alessandro Pajola – voto 7. Aiuta tantissimo in difesa, soprattutto nell’imbrigliare Biberovic dopo un primo tempo scintillante.

John Petrucelli – voto 6. Gara d’ordine, sostanza e fisicità. Elemento sempre prezioso.

Gianmarco Pozzecco – voto 7: mette in campo un’Italia ordinata e gagliarda. La carta della zona ferma la fuga turca iniziale.

TURCHIA

Sehmus Hazer – voto 5.

Ygitcan Saybir – voto 5.5.

Sertac Sanli – voto 6.5.

Tarik Biberovic – voto 7.5

Melih Mahmutoglu – voto 6.5.

Emir Kabaca – voto 5.

Okben Ulubay – voto 5.

Berk Ugurlu – voto 5.

Bugrahan Tuncer – voto 5.

Ercan Osmani – voto 5.

Kenan Sipahi – voto 6.

Ergin Ataman – voto 6.