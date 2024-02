Com’è andato il ritorno in campo di Ricky Rubio?

Questa sera è tornato in campo Ricky Rubio con la Spagna dopo diversi mesi di inattività a causa di alcuni problemi di salute mentale che l’hanno portato a dire addio all’NBA. Il neo acquisto del Barcelona ha detto prima della gara di sentirsi come un rookie ma non è sembrato, visto come si è comportato.

Ricky Rubio ha chiuso la sua prestazione con 11 punti, 5 assist e 1 rimbalzo in poco più di 20 minuti sul parquet. Sicuramente non ha tirato bene perché ha terminato la serata con 2 su 11 dal campo di cui 1/7 da due e 1/4 dalla lunga distanza. Questo fa parte della ruggine di uno che non ha giocato a certi livelli per tanto tempo e perciò siamo certi che già nella prossima gara meglio.

La buona notizia resta comunque che Rubio sia tornato a giocare e lo abbia fatto con la testa libera, visti tutti i problemi che ha avuto in precedenza. La speranza è che possa sempre fare meglio e che soprattutto la sua testa non gli crei problemi ulteriori. Quest’ultimo punto è fondamentale perché la salute mentale può dare risultati ancora peggiori di quella fisica, se non considerata e curata.

