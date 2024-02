L’Italbasket dà spettacolo a Pesaro e batte una combattiva Turchia

Italia 87 – Turchia 77

(24-24, 26-15, 18-17, 19-21)

Una bella Italia batte la Turchia nel primo match di qualificazione a Eurobasket 2025 e mette subito in discesa il suo percorso. Affermazione convincente per gli Azzurri, sempre avanti dal secondo quarto in poi con il 40% da dietro l’arco, una caterva di assist (25) e tanti applausi dal caloroso pubblico di Pesaro. Prestazione che acquisisce ancora più valore in relazione a quella, anch’essa ottima, offerta dalla Turchia che ha provato fino all’ultimo a riacciuffare un incontro che, complice anche una difesa non sempre preparatissima, ha visto l’Italbasket vincere con merito.

CRONACA

Primo quarto irreale di Biberovic che martella la retina azzurra e sale a quota 14 punti personali dopo 10 minuti, Italbasket comunque in scia grazie al grande impatto di Melli alla prima da capitano e una difesa che sale di tono quando entra Pajola. Perfetta parità a quota 24 al primo riposo, l’Italia prova a rompere l’equilibrio con l’ingresso di Mannion e un ottimo Polonara, prima che un’altra fiammata di Melli valga il 50-39 all’intervallo.

Spissu dà agli Azzurri l’impressione di poter allungare con la tripla del +14, Mahmutoglu tiene la Turchia in linea di galleggiamento e abbatte la doppia cifra di svantaggio ma il pallino del gioco restano in mano ai nostri con Polonara e Ricci che lavorano bene nelle due aree pitturate e ci tengono avanti 68-56 all’ultima pausa. I turchi non si arrendono nemmeno quando Spissu li spedisce a -15 con un’altra conclusione dall’arco, anche perché Mahmutoglu conferma un secondo tempo in netto crescendo e riporta i suoi addirittura a -6 con tre minuti da giocare. A scacciare la paura ci pensa ancora il play sardo con la specialità della casa, il tiro da tre punti, che stoppa le velleità di rimonta avversarie.

TABELLINI

Italia: Melli 17 (7 rimb), Procida 7 (10 rimb), Ricci 11, Spissu 12, Tonut 12 (5 ass), Flaccadori, Mannion 10 (4 ass), Pajola 5 (7 ass), Petrucelli 2, Polonara 9, Severini n.e., Tessitori 2.. Coach: Pozzecco.

Turchia: Biberovic 27 (8 rimb), Sanli 10, Saybir 7, Sipahi 11 (8 ass), Mahmutoglu 14, Hazer 2, Kabaca 1, Osmani 4, Tuncer 3, Ugurlu, Ulubay1 , Yilmaz. Coach: Ataman.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA