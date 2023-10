Ja Morant, le 25 gare di sospensione potrebbero aumentare?

I Memphis Grizzlies e Taylor Jenkins dovranno fare a meno della loro superstar quando inizierà la stagione NBA 2023-2024. Adam Silver e la lega hanno inflitto a Ja Morant una sospensione di 25 partite. Questo significa che dovranno esplorare un po’ di più la profondità del roster della squadra nel ruolo degli esterni. Giocatori come Marcus Smart potranno farsi valere ed eventualmente puntare a un posto da All-Star. Altri potranno dimostrare di essere solidi giocatori di rotazione che potrebbero giocare nei playoff. Tutto questo avverrà giusto in tempo per un dolce regalo di Natale ai loro tifosi.

L’NBA e Adam Silver hanno confermato che la sospensione di Ja Morant non andrà oltre le 25 partite, secondo Sam Amick e Joe Vardon di The Athletic.

Questo significa che i Grizzlies potranno giocare sia con Marcus Smart che con Ja Morant entro il 19 dicembre. Il ritorno di Morant è anche un incontro importante. Affronterà i New Orleans Pelicans guidati da Zion Williamson. Entrambe le stelle sono state scelte come prima e seconda al Draft NBA del 2019. Un Morant impaziente di dimostrare di essere migliore di chi è stato scelto prima di lui farà sicuramente faville.

Leggi anche: Presto l’NBA giocherà una partita al Santiago Bernabeu di Madrid?