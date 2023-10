Presto l’NBA giocherà una partita al Santiago Bernabeu di Madrid?

L’idea di trasformare l’iconico stadio Santiago Bernabeu, sede del Real Madrid CF, in un’arena per il basket NBA potrebbe diventare realtà. Mark Tatum, vice commisioner NBA, ha recentemente visitato Madrid per assistere alla partita di esibizione tra i Dallas Mavericks e il Real.

Dopo la visita, Tatum ha espresso una posizione aperta nei confronti della prospettiva che il Santiago Bernabeu possa ospitare una partita NBA in futuro.

“Ho avuto modo di vedere il nuovo Bernabeu e le trasformazioni sono davvero notevoli”, ha dichiarato il dirigente NBA, come riporta Mundo Deportivo. “Ho visto il sistema per alzare e abbassare il manto erboso. È uno stadio di livello mondiale. Se si presentassero le circostanze, ci piacerebbe giocare lì”.

“Le squadre vogliono giocare lì. Luka Doncic ha detto che gli piacerebbe provare”, ha aggiunto Tatum, secondo quanto riportato da MARCA.

Lo stadio Santiago Bernabeu, con la sua ricca storia e le sue strutture all’avanguardia, è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione che lo hanno reso ancora più attraente per ospitare eventi sportivi internazionali.

Stiamo a vedere se davvero ciò accadrà perché, qualora succedesse, sarebbe qualcosa di veramente rivoluzionario per lo sport europeo.

