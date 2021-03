JaVale McGee potrebbe tornare ai Los Angeles Lakers

Potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno ai Los Angeles Lakers di JaVale McGee a pochi mesi dall’addio del centro.

L’ex Golden State, infatti, potrebbe lasciare Cleveland tramite un piccolo buyout, transando la parte residua del suo contratto per essere libero poi di firmare nuovamente con i gialloviola, secondo TrueHoop. In alternative i Lakers potrebbero offrire qualche scelte futura ai Cavaliers per riportare McGee in California.

Una mossa per allungare le rotazioni dei lunghi nella seconda parte di stagione, facendo arrivare più freschi alla post season gli altri elementi del backcourt. Lo scorso anno, infatti, McGee ha totalizzato 6,6 punti di media in 16 minuti di utilizzo, vedendo però il suo minutaggio calare durante i playoff.

