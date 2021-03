La brutta disavventura di Zach LaVine con una tifosa troppo agguerrita

Giovedì notte Zach LaVine ha trascorso ore abbastanza concitate a causa di una tifosa che l’ha importunato con grande insistenza.

Secondo quanto ricostruito da TMZ, la fan si sarebbe presentata a casa di LaVine, aspettando il ritorno del giocatore dei Bulls. Una volta arrivata, la stella di Chicago avrebbe accettato di incontrarla, anche perché la donna era partita da un altro stato per parlare con lui. In seguito però la situazione sarebbe diventata ingestibile, dato che la signora si rifiutava di lasciare la villa di LaVine, il quale ha avvertito la polizia. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma, conducendo la tifosa in ospedale per accertamenti psicologici, evitando comunque un arresto.

Ai suoi danni non ci sarebbe nessun provvedimento, dato che LaVine non avrebbe ritenuto di dover sporgere denuncia.

