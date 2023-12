Jaylen Brown viene espulso per la prima volta in carriera e si scaglia contro l’arbitro

Prima espulsione della carriera per Jaylen Brown. Nonostante ciò, i Boston Celtics hanno mantenuto l’imbattibilità casalinga sconfiggendo 133-123 i New York Knicks.

Brown ha rimediato due tecnici nell’ultimo quarto. Il primo per “uso di linguaggio volgare verso l’arbitro” e il secondo, quando era già in panchina, per un “gesto plateale e antisportivo” nei confronti di un direttore di gara.

La stella dei Celtics non ha preso per nulla bene i provvedimenti, attaccando l’operato del fischietto Jason Goldenberg nel post-partita.

Solitamente non commento gli arbitraggi ma stasera voglio sottolineare la prestazione negativa di Goldenberg: ha fatto schifo. Si è fatto prendere la mano: in occasione del secondo tecnico stavo spiegando a un altro arbitro cosa era accaduto, lui era dall’altra parte del campo e mi ha buttato fuori. Il clasico esempio di persona che vuole mettere in mostra il suo potere. Ho sempre pensato che la mia prima espulsione sarebbe stato qualcosa di movimentato, magari una rissa con un avversario rotolandoci per terra. Invece è arrivata per colpa di un arbitro un po’ troppo protagonista in una giornata storta.

Parole che potrebbero costare a Brown una bella multa. La star di Boston ha ricevuto il supporto del suo coach, Joe Mazzulla.