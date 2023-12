I cinque giocatori che domineranno la NBA dei prossimi anni

L’inizio della stagione NBA sta mettendo in mostra tanti giovani interessanti.

Il ricambio generazionale sembra essere iniziato e la lega probabilmente non rimpiangerà i vari Stephen Curry, Kevin Durant e LeBron James quando decideranno di smettere. Anche se, va detto, tutti e tre sembrano ben lontani da una fase calante della loro carriera.

In ogni caso ci sono molti giovani pronti a raccogliere la loro eredità. Patrick Beverley, dall’alto dei suoi 35 anni, ha pronosticato cinque giocatori che diventeranno i nuovi volti della NBA. All’interno del suo podcast, Bev ha fatto il nome Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Alperen Sengun e Jalen Duren.

Un elenco destinato a far discutere, viste le esclusioni eccellenti. Non vi rientrano, tanto per far degli esempi, stelle emergenti del calibro di Paolo Banchero, Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Mancano anche Zion Williamson, Ja Morant, Shai Gilgegous-Alexander ma forse per questi tre sarebbe più giusto parlare di presente più che di futuro. In ogni caso la quantità di talento all’interno della NBA continua a essere impressionante e di sicuro sarà così anche nelle prossime stagioni.